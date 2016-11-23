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Сьогодні розіграють джекпот лотереї “Мегалот” у понад 11 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Джекпот лотереї “Мегалот” становить вже 11 млн 300 тис. грн, а “Мегаприз” - 4 млн 900 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Сьогодні розіграють джекпот лотереї “Мегалот” у понад 11 млн грн

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться сьогодні на Першому національному телеканалі України о 22:40.

Умови лотереї такі: Мегаприз — приз за 6 вгаданих чисел; Мегаджекпот — приз за 6 вгаданих чисел та мегакульку.

Обсяг виграшу за три вгаданих числа становить 20-40 гривень, за 4 числа — 150-350 грн, за 5 чисел — 5000-20 000 грн, але в будь-якому випадку залежить від обсягу прийнятих ставок на тираж та кількості гравців, які вгадали відповідно 3, 4 або 5 чисел.

При цьому зробити ставки можна онлайн.

Нагадаємо, минулий Мегаприз лотереї “Мегалот” у розмірі 2,5 млн виграв Олександр з Києва у квітні поточного року. Свою ставку він зробив за адресою вул.Оноре де Бальзака, 70, використовуючи функцію “автоставки”, коли комп’ютер самостійно обирає числа.

Як раніше повідомляв “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.

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