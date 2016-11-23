Сегодня будут разыгран джекпот лотереи "Мегалот" в сумме более 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 11 млн 300 тыс. грн, а "Мегаприз" - 4 млн 900 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится сегодня на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.
Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и мегакульку.
Объем выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20 000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количество игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.
При этом сделать ставки можно онлайн .
Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн. выиграл Александр из Киева в апреле текущего года. Свою ставку он сделал по адресу вул.Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа .
Как ранее сообщал "М.С.Л"., за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.