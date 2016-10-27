Сьогодні російський суд розгляне скаргу на арешт Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Московський міський суд сьогодні розгляне скаргу щодо рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка, затриманого у РФ за підозрою у шпигунстві. Про це раніше повідомив його адвокат Марк Фейгін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
З його слів, засідання заплановано розпочати о 10:10.
"Романа, сподіваюся, доставлять", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.