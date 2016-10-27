Сегодня российский суд рассмотрит жалобу на арест Р.Сущенка

По его словам, заседание запланировано начать в 10:10.

"Романа, надеюсь, доставят", - отметил адвокат.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста до подразделения Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.