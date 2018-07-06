Сьогодні Рада проведе годину запитань до уряду

Після оголошення депутатських запитів парламентарі планують визначитися стосовно законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді та проекту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".



Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів з різних питань.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада прийняла постанову "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м.Києві".