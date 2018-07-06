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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

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Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

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25 березня, 11:37 • 106292 перегляди

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25 березня, 09:27 • 120739 перегляди

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Сьогодні Рада проведе годину запитань до уряду

Сьогодні Рада проведе годину запитань до уряду

Київ • УНН

 • 9081 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Після оголошення депутатських запитів парламентарі планують визначитися стосовно законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді та проекту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених".

Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів з різних питань.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада прийняла постанову "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м.Києві".

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