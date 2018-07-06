Сегодня Рада проведет час вопросов к правительству

После объявления депутатских запросов парламентарии планируют определиться относительно законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проекта постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых" .



Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов по разным вопросам.



Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве".



