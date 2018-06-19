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Сьогодні Рада планує розглянути підвищення штрафів для авто на єврономерах

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроекти щодо зниження акцизів на ввезення нових авто та підвищення штрафів для авто з іноземною реєстрацією. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються питань культури. Зокрема, проект закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" та визначитися стосовно проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду.

Крім цього парламентарі планують розглянути проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та проект закону про внесення зміни до закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді) та законопроекти стосовно протидії рейдерству та обмеження можливості розміщення офісів в квартирах та серед іншого визначитися стосовно законопроектів про національне бюро фінансової безпеки та запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у вівторок внесе до парламенту законопроект про початок роботи Антикорупційного суду.

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