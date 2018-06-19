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Сегодня Рада планирует рассмотреть повышение штрафов для авто на еврономерах

Сегодня Рада планирует рассмотреть повышение штрафов для авто на еврономерах

Киев  •  УНН

 • 9920 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроекты о снижении акцизов на ввоз новых авто и повышение штрафов для авто с иностранной регистрацией. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся вопросов культуры. В частности, проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия" (относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинской культурного фонда.

Кроме этого парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и проект закона о внесении изменения в закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия вражеской пропаганде) и законопроекты по противодействию рейдерству и ограничения возможностей размещения офисов в квартирах и среди прочего определиться относительно законопроектов о национальном бюро финансовой безопасности и внедрения накопительной пенсионной системы.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во вторник внесет в парламент законопроект о начале работы Антикоррупционного суда.

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