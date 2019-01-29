Сьогодні прем'єра фільму "Крути 1918"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні, у День 101-ої річниці бою під Крутами, вперше покажуть історичний екшн "Крути 1918". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкіно.
Прем'єра відбудеться 29 січня у культурному центрі "Кінотеатр "Київ".
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В основі сюжету фільму "Крути 1918" лежить реальна історія бою на залізничній станції Крути взимку 1918-го року, коли чотири сотні українських студентів і гімназистів стали проти багатотисячної російської Червоної гвардії.
У широкий кінопрокат стрічка вийде 7 лютого 2019-го року.
Нагадаємо, 29 січня в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут.