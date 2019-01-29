Сегодня премьера фильма "Круты 1918"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, в День 101-й годовщины боя под Крутами, впервые покажут исторический экшн "Круты 1918". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Премьера состоится 29 января в культурном центре "Кинотеатр "Киев".
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В основе сюжета фильма "Круты 1918" лежит реальная история боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года, когда четыре сотни украинских студентов и гимназистов стали против многотысячной российской Красной гвардии.
В широкий кинопрокат лента выйдет 7 февраля 2019-го года.
Напомним, 29 января в Украине чтят память Героев Крут.