Сегодня премьера фильма "Круты 1918"

Премьера состоится 29 января в культурном центре "Кинотеатр "Киев".

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В основе сюжета фильма "Круты 1918" лежит реальная история боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года, когда четыре сотни украинских студентов и гимназистов стали против многотысячной российской Красной гвардии.

В широкий кинопрокат лента выйдет 7 февраля 2019-го года.

Напомним, 29 января в Украине чтят память Героев Крут.