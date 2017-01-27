Сьогодні прах письменника О.Олеся та його дружини прибуде в Україну - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Літак із прахом відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри сьогодні вранці прибуде в аеропорт “Бориспіль”. Про це УНН повідомило проінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника агентства, літак прибуде після 8 години ранку.
Як стало відомо УНН із інших джерел, прах письменника та його дружини передадуть комунальній ритуальній службі мiста Києва.
“...труни перевезуть на збереження. Саме поховання відбудеться у неділю”, — повідомив співрозмовник УНН.