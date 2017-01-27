Сегодня прах писателя Олеся и его жены прибудет в Украину - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Самолет с прахом известного украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры сегодня утром прибудет в аэропорт "Борисполь". Об этом УНН сообщил информированный источник.
По информации собеседника агентства, самолет прибудет после 8:00 утра.
Как стало известно УНН из других источников, прах писателя и его жены передадут коммунальной ритуальной службе города Киева.
"... Гробы перевезут на хранение. Само погребение состоится в воскресенье ", - сообщил собеседник УНН.