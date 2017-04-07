Сьогодні після тривалого карантину відкриється Миколаївський зоопарк

Як стало відомо, вартість квитка на вхід у зоопарк не підіймається і залишається без змін.

“Вартість квитків не буде підвищуватися. І в суботу, і в інші дні, до погодження з керівництвом міста, квиток коштуватиме як раніше. Зміна ціни може відбутися тільки після того, як представники зоопарку обгрунтують подорожчання тарифів і пояснять нам, наскільки в цьому є доцільність”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 17 лютого у Миколаївському зоопарку був введений профілактичний карантин після того, як київська лабораторія підтвердила наявність вірусу пташиного грипу в одного з павичів, який загинув у зоопарку півтора місяці тому. Рішення про це ухвалила Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Миколаївській міській раді.