Сегодня после длительного карантина откроется Николаевский зоопарк

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70211 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109333 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167340 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122837 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120481 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114546 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105596 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня после длительного карантина откроется Николаевский зоопарк

Сегодня после длительного карантина откроется Николаевский зоопарк

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В субботу, 8 апреля, после почти двухмесячного карантина откроется Николаевский зоопарк. Об этом УНН сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как стало известно, стоимость билета на вход в зоопарк не поднимается и остается без изменений.

“Стоимость билетов не будет повышаться. И в субботу, и в другие дни, до согласования с руководством города, билет будет стоить как раньше. Изменение цены может произойти только после того, как представители зоопарка обоснуют подорожание тарифов и объяснят нам, насколько в этом есть целесообразность”, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 17 февраля в Николаевском зоопарке был введен профилактический карантин после того, как киевская лаборатория подтвердила наличие вируса птичьего гриппа у одного из павлинов, погибшего в зоопарке полтора месяца назад. Решение об этом приняла Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Николаевском городском совете.

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