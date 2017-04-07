Сегодня после длительного карантина откроется Николаевский зоопарк

Как стало известно, стоимость билета на вход в зоопарк не поднимается и остается без изменений.

“Стоимость билетов не будет повышаться. И в субботу, и в другие дни, до согласования с руководством города, билет будет стоить как раньше. Изменение цены может произойти только после того, как представители зоопарка обоснуют подорожание тарифов и объяснят нам, насколько в этом есть целесообразность”, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 17 февраля в Николаевском зоопарке был введен профилактический карантин после того, как киевская лаборатория подтвердила наличие вируса птичьего гриппа у одного из павлинов, погибшего в зоопарке полтора месяца назад. Решение об этом приняла Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Николаевском городском совете.