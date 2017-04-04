Сьогодні П.Порошенко відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні відбудеться офіційний візит Президента України Петра Порошенка до Латвійської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“4 квітня 2017 року Президент України П.О.Порошенко відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку”, — йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, що під час візиту заплановано зустрічі Глави Української держави з Президентом Латвійської Республіки Р.Вейонісом, Прем’єр-міністром Латвійської Республіки М.Кучинскісом, а також Спікером Саейма (Парламенту) Латвійської Республіки І.Мурнієце.
“Президент Петро Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр „Вайварі“ у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці”, — зазначено у повідомленні.
Окрім того, у планах візиту є підписання низки двосторонніх документів.