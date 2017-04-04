Сегодня П.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70211 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109333 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167340 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122837 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120481 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114546 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105596 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня П.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику

Сегодня П.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику

Киев  •  УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Латвийскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“4 апреля 2017 Президент Украины П.О.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что во время визита запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Латвийской Республики Р.Вейонисом, Премьер-министром Латвийской Республики М.Кучинскисом, а также Спикером Саэйма (Парламента) Латвийской Республики И.Мурниеце.

“Президент Петр Порошенко также посетит Национальный реабилитационный центр” Вайвара “в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в планах визита есть подписание ряда двусторонних документов.

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