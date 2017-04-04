Сегодня П.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику

“4 апреля 2017 Президент Украины П.О.Порошенко посетит с официальным визитом Латвийскую Республику”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что во время визита запланированы встречи Главы Украинского государства с Президентом Латвийской Республики Р.Вейонисом, Премьер-министром Латвийской Республики М.Кучинскисом, а также Спикером Саэйма (Парламента) Латвийской Республики И.Мурниеце.

“Президент Петр Порошенко также посетит Национальный реабилитационный центр” Вайвара “в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в планах визита есть подписание ряда двусторонних документов.