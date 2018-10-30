Сьогодні на Донбасі зазнали поранень двоє українських військових

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об’єднаних сил на Донбасі було поранено двох українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.

“Упродовж доби, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами... В ході бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, — розповіли у штабі.

У прес-центрі поінформували, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. При цьому, зауважили у штабі, у двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.

Окрім того, наші позиції неподалік Мар'їнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї.

Водночас, зауважили у штабі, наші підрозділи вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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