Сьогодні на Донбасі зазнали поранень двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілів бойовиками позицій Об’єднаних сил на Донбасі було поранено двох українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж доби, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами... В ході бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення”, — розповіли у штабі.
У прес-центрі поінформували, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. При цьому, зауважили у штабі, у двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.
Окрім того, наші позиції неподалік Мар'їнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї.
Водночас, зауважили у штабі, наші підрозділи вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.