Сегодня на Донбассе получили ранения двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вследствие обстрелов боевиками позиций Объединенных сил на Донбассе были ранены два украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями ... В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - рассказали в штабе.
В пресс-центре сообщили, что опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакиного оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. При этом, отметили в штабе, в двух случаях, неподалеку Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь по вооружению вражеских БМП.
Кроме того, наши позиции неподалеку Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия.
В то же время, отметили в штабе, наши подразделения принимали активные меры для прекращения огневой активности врага.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.