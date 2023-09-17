Сьогодні Міжнародний суд ООН розпочне розгляд заперечень рф у справі про геноцид: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сьогодні, 18 вересня, Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне розгляд заперечень рф по справі про геноцид за позовом України, пише УНН.
Розгляд заперечень держави-агресора триватиме до 27 вересня.
Деталі
За декілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо перекручення країною-агресором Конвенції про запобігання геноциду.
Адже росія у своє виправдання заявляла, що розпочала війну через, нібито утиски російськомовного населення України.
До підтримки українського позову долучилися 32 держави, представники яких допомагають збирати свідчення, що саме росія своїм нападом вчиняє геноцид українського народу.
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В ООН, тим часом, у воєнних злочинах росії проти українського народу геноциду не вбачають. Про це нещодавно заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.
“На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні — ред.) відбувається геноцид. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид”, — повідомив Ерік Мьосе.
За його словами, ООН досліджує злочини “крок за кроком”.
“Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути „потреба“ знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою”, — додав представник ООН.
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