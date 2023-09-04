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"Не маємо достатніх доказів": в ООН заявили, що поки не визнають злочини росії в України геноцидом

"Не маємо достатніх доказів": в ООН заявили, що поки не визнають злочини росії в України геноцидом

Київ • УНН

 • 670153 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні поки не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид, через «недодатність доказів». Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Цитата

“На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні — ред.) відбувається геноцид. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид”, — відповів Ерік Мьосе

За його словами, ООН досліджує злочини “крок за кроком”.

“Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути „потреба“ знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою”, — зазначив Мьосе.

Також він додав, що в російських ЗМІ були певні заяви, які “можливо могли мати відношення до питання про підбурення до геноциду”. Але поки висновків комісії немає.

Нагадаємо

В Україні ідентифікували понад 232 тис. військових злочинців та зрадників, при чому майже 198 тисяч з них, або 85%, — військовослужбовці російських окупаційних військ.

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