"Не маємо достатніх доказів": в ООН заявили, що поки не визнають злочини росії в України геноцидом

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“На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні — ред.) відбувається геноцид. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид”, — відповів Ерік Мьосе

За його словами, ООН досліджує злочини “крок за кроком”.

“Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути „потреба“ знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою”, — зазначив Мьосе.

Також він додав, що в російських ЗМІ були певні заяви, які “можливо могли мати відношення до питання про підбурення до геноциду”. Але поки висновків комісії немає.

Нагадаємо

В Україні ідентифікували понад 232 тис. військових злочинців та зрадників, при чому майже 198 тисяч з них, або 85%, — військовослужбовці російських окупаційних військ.