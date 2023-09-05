Подоляк про ООН, яке не побачило злочинів росіян: нескінченний майстер-клас політичної беззубості

Цитата

"Що таке політична беззубість і непряме заохочення злочинця? Нескінченний майстер-клас від ООН. Цього разу комісар Ерік Мьосе, голова комісії ООН прямо заявляє, що вони не бачили наміру вчинення злочинів геноциду з боку росії проти громадян України. Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі, так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів - абсолютно випадкова", - написав Подоляк.

"А повномасштабна війна впродовж 560+ днів, коли сотні українських міст і сіл були стерті з лиця землі, цілком вкладається в рамки допустимого "не-геноциду". І офіційні заклики "вбий українця!" не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав'язати російську - теж з любов'ю. Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, не вбивають людей мільйонами. Ось якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид. В іншому випадку - це просто правильна війна, де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?", - наголосив Радник керівника Офіса Президента України.

Доповнення

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні поки не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид, через «недодатність доказів». Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

В Україні ідентифікували понад 232 тисяч військових злочинців та зрадників, при чому майже 198 тисяч з них, або 85%, - військовослужбовці російських окупаційних військ.