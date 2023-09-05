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Подоляк об ООН, которая не увидела преступлений россиян: бесконечный мастер-класс политической беззубости

Подоляк об ООН, которая не увидела преступлений россиян: бесконечный мастер-класс политической беззубости

Киев • УНН

 • 427238 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в сети X (бывший Twitter) назвал выводы комиссии ООН, которая не нашла «достаточно доказательств» военных преступлений россиян, политической беззубостью и косвенным поощрением преступника, передает УНН.

Цитата

"Что такое политическая беззубость и косвенное поощрение преступника? Бесконечный мастер-класс от ООН. На этот раз комиссар Эрик Мёсе, глава комиссии ООН прямо заявляет, что они не видели намерения совершения преступлений геноцида со стороны россии против граждан Украины. Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь, так же по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов - абсолютно случайна", - написал Подоляк.

"А полномасштабная война в течение 560+ дней, когда сотни украинских городов и сел были стерты с лица земли, вполне укладывается в рамки допустимого "не-геноцида". И официальные призывы "убей украинца!" не имеют умысла. И пытки в фильтрационных лагерях с принуждением отказаться от украинской идентичности и навязать русскую - тоже с любовью. Министерство любви. Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, не убивают людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали голову российскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде. В противном случае - это просто правильная война, где немного режут, жгут, насилуют на этнически-государственной почве. И пусть себе продолжают, да, господин Мьосе? Они имеют право, потому что ООН это поощряет, да?", - подчеркнул Советник руководителя Офиса Президента Украины.

Дополнение

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не пришла квыводу, что в стране происходит геноцид, из-за «недостаточности доказательств». Об этом заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

В Украине идентифицировали более 232 тысяч военных преступников и предателей, причем почти 198 тысяч из них, или 85%, - военнослужащие российских оккупационных войск.

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