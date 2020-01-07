Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква, більшість українських євангельських християн, а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні Церкви зустрічають Різдво Христове в ніч з 6 січня на 7 січня. Цей день є офіційним державним святом в Україні, повідомляє УНН.

Із православним Різдвом Христовим пов’язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з’явиться на світ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим

Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. Цього дня завершується сорокаденний Різдвяний піст. За багатим святковим столом традиційно збирається вся родина. А після православного Різдва Христового починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов’ян здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Нагадаємо, раніше Епіфаній розпочав всенічне бдіння напередодні Різдва Христового. А перед цим, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.

Слід зазначити, що у столиці сьогодні у зв’язку з Різдвом змінять роботу громадського транспорту та метрополітену. Зокрема, на Софійській і Контрактовій площах Києва триватиме Хода звіздарів.

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