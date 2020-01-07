Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113142 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117631 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116084 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132287 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106894 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108832 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108710 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131970 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130725 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово в ночь с 6 января на 7 января. Этот день является официальным государственным праздником в Украине, сообщает УНН.

С православным Рождеством Христовым связано много легенд. Известно, что первыми новорожденному Сыну Божьему пришли поклониться пастухи. Затем волхвы принесли ему дары, среди которых были золото, ладан и смирна. Эти мудрецы давно ждали рождения Царя Мира, и Вифлеемская звезда указала им, где именно он появится на свет.

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Православное Рождество Христово пышно празднуется в христианском мире. В этот день завершается сорокадневный Рождественский пост. За богатым праздничным столом традиционно собирается вся семья. А после православного Рождества Христова начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляниями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Напомним, ранее Епифаний начал всенощное бдение накануне Рождества Христова. А перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы год был щедрым на осуществленные надежды и чудеса, а также, чтобы воцарилась согласие и наступил мир в каждой семье.

Следует отметить, что в столице сегодня в связи с Рождеством изменят работу общественного транспорта и метрополитена. В частности, на Софийской и Контрактовой площадях Киева продлится Шествие звездочетов.

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