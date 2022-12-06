"Сьогодні час ЗСУ": Зеленський на передовій нагородив захисників

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Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів України, а також згадав тих, хто віддав своє життя за незалежність країни. Звертаючись до українців, президент закликав вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

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"Дорогі захисники. Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз, і в будні та свята... Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба - важчою, ціна - вищою. Але є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим - ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже - наша свобода", - наголосив Зеленський.

Він заявив: "Сьогодні не лише день ЗСУ, зараз рік ЗСУ, я думаю, час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось називав себе другою армією світу, але всі бачать у кого перше місце".

У межах візиту на схід Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців ЗСУ, які продовжують звільнювати українські території від російських загарбників.

"На сході України сьогодні – найскладніший напрямок. І я маю честь зараз бути з нашими захисниками й захисницями тут, на Донбасі. Вірю, що наступного разу зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську. Впевнений, що і в Криму. Дякую за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності", - написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць з Днем Збройних сил України, зазначивши, що гордий служити державі пліч-о-пліч з ними.