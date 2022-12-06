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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Сьогодні час ЗСУ": Зеленський на передовій нагородив захисників

"Сьогодні час ЗСУ": Зеленський на передовій нагородив захисників

Київ • УНН

 • 870700 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донбас нагородив бійців, які звільнюють українські території від російських загарбників. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку лідера країни у Telegram.

Деталі

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів України, а також згадав тих, хто віддав своє життя за незалежність країни. Звертаючись до українців, президент закликав вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Цитата

"Дорогі захисники. Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз, і в будні та свята... Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба - важчою, ціна - вищою. Але є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим - ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже - наша свобода", - наголосив Зеленський.

Він заявив: "Сьогодні не лише день ЗСУ, зараз рік ЗСУ, я думаю, час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось називав себе другою армією світу, але всі бачать у кого перше місце".

У межах візиту на схід Зеленський відзначив нагородами військовослужбовців ЗСУ, які продовжують звільнювати українські території від російських загарбників.

"На сході України сьогодні – найскладніший напрямок. І я маю честь зараз бути з нашими захисниками й захисницями тут, на Донбасі. Вірю, що наступного разу зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську. Впевнений, що і в Криму. Дякую за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності", - написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць з Днем Збройних сил України, зазначивши, що гордий служити державі пліч-о-пліч з ними.

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