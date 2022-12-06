"Сегодня время ВСУ": Зеленский на передовой наградил защитников

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Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов Украины, а также упомянул тех, кто отдал свою жизнь за независимость страны. Обращаясь к украинцам, президент призвал почтить память погибших минутой молчания.

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"Дорогие защитники. Три десятилетия, восемь лет, девять месяцев, 285 дней вы защищаете наше государство, родную землю. И днем, и ночью, и в мороз, и в будни и праздники... Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба - тяжелее, цена - выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит - наша свобода", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил: "Сегодня не только день ВСУ, сейчас год ВСУ, я думаю, время ВСУ. Время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы. Кто называл себя второй армией мира, но все видят у кого первое место".

В рамках визита на восток Зеленский отметил наградами военнослужащих ВСУ, которые продолжают освобождать украинские территории от российских захватчиков.

"На востоке Украины сегодня – самое сложное направление. И я имею честь сейчас быть с нашими защитниками и защитницами здесь, на Донбассе. Верю, что в следующий раз встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске. Уверен, что и в Крыму. Спасибо за эту стойкость и твердость. Вы являетесь форпостом нашей независимости", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины, отметив, что горд служить государству бок о бок с ними.