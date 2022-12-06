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"Гордий служити державі з вами": Залужний привітав захисників і захисниць з Днем ЗСУ

"Гордий служити державі з вами": Залужний привітав захисників і захисниць з Днем ЗСУ

Київ • УНН

 • 758049 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць з Днем Збройних сил України, зазначивши, що гордий служити державі пліч-о-пліч з ними. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Деталі

"Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як Головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти", – сказав Залужний.

Він зазначив, що цей шлях не залишає місця для страху чи зневіри.

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"Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу", – зазначив Залужний.

Він додав, що гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з українськими військовими.

"Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України! Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним силам України! Слава Україні!" – сказав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 грудня, українці святкують День Збройних сил України.

Зокрема, українських бійців привітав Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також до привітань приєднався і міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що українські військові – опора державності.

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