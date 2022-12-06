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"Гордый служить государству с вами": Залужный поздравил защитников и защитниц с Днем ВСУ

"Гордый служить государству с вами": Залужный поздравил защитников и защитниц с Днем ВСУ

Киев • УНН

 • 758048 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины, отметив, что горд служить государству бок о бок с ними. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Детали

"О чем я думаю, а точнее? о ком я думаю в День Вооруженных сил Украины? Прежде всего о павших побратимах и посестрах и об их семьях. Эти мысли трогают мое сердце как Главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют все время оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в 9 лет. Это путь воинов, путь людей, имеющих смелость и достоинство выбрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить", – сказал Залужный.

Он отметил, что этот путь не оставляет места для страха или уныния.

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"Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил преодолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу. Я знаю, что бок о бок со мной лучшие. Сильнее стали, ожесточеннее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира", – отметил Залужный.

Он добавил, что горд служить своему государству бок о бок с украинскими военными.

"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу победу. Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! – сказал Залужный.

Напомним

Сегодня, 6 декабря, украинцы празднуют День Вооруженных сил Украины.

В частности, украинских бойцов поздравил Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также к поздравлениям присоединился и министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что украинские военные – опора государственности.

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