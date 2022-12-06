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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42635 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Ви - опора нашої державності": Резніков привітав з Днем Збройних сил України

"Ви - опора нашої державності": Резніков привітав з Днем Збройних сил України

Київ • УНН

 • 808927 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України та наголосив, що українські військові - опора державності, передає УНН.

Цитата

«Хлопці й дівчата. Квіт нації. Наші захисники і захисниці. Дев’ятий рік ви бороните нашу незалежність і територіальну цілісність, наше право на свободу. Крайній же рік це не просто бої, це звитяга на фоні якої тьмяніє давньогрецький епос та походи вікінгів. Ви вражаєте увесь світ своєю мужністю та героїзмом у боротьбі з терористом та окупантом. І найбільше вражаєте самих орків. За цими словами — кров, піт, сльози горя та радості… Ви - опора нашої державності. Завдяки вам абревіатура «ЗСУ» стає популярнішою за абревіатуру «НАТО», - написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що ЗСУ сьогодні - це дійсно Народна Армія.

«Поки російські «чмобіки» драпають тисячами «аби куди пустили», українські чоловіки і жінки родинами записуються до лав найкрутішого війська світу. Ви трощите ворогів і у морі, і на суші, і в повітрі. Перемоги під Києвом, Черніговом, Сумами, на Харківщині… Звільнений Херсон та сотні населених пунктів… Ваші славетні сторінки уже записані у майбутні підручники!» - зазначив Резніков.

Він наголосив, що право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною. «Тисячі українських воїнів віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам’ятатиме наш народ і весь світ!» - вказав міністр.

«6 грудня – важливий день для всієї держави і свято для усієї країни! Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Разом до перемоги!» - написав Резніков.

Доповнення

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил України. 

Українські Національні Новини

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