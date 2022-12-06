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"Вы - опора нашей государственности": Резников поздравил с Днем Вооруженных сил Украины

"Вы - опора нашей государственности": Резников поздравил с Днем Вооруженных сил Украины

Киев • УНН

 • 808925 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины и подчеркнул, что украинские военные - опора государственности, передает УНН.

Цитата

«Ребята и девушки. Цвет нации. Наши защитники и защитницы. Девятый год вы защищаете нашу независимость и территориальную целостность, наше право на свободу. Крайний год это не просто бои, это победа, на фоне которой тускнеет древнегреческий эпос и походы викингов. Вы поражаете весь мир своим мужеством и героизмом в борьбе с террористом и оккупантом. И больше всего поражаете самих орков. По этим словам — кровь, пот, слезы горя и радости… Вы – опора нашей государственности. Благодаря вам аббревиатура «ВСУ» становится популярнее аббревиатуры «НАТО», - написал Резников в Facebook.

Он отметил, что ВСУ сегодня – это действительно Народная Армия.

«Пока российские «чмобики» царапают тысячами «чтобы куда пустили», украинские мужчины и женщины семьями записываются в ряды крутейшего войска мира. Вы крушите врагов и в море, и на суше, и в воздухе. Победы под Киевом, Черниговом, Сумами, в Харьковской области… Освобожденный Херсон и сотни населенных пунктов… Ваши прославленные страницы уже записаны в будущие учебники!» – отметил Резников.

Он подчеркнул, что право жить собственным разумом в собственном доме дается нам дорогой ценой. «Тысячи украинских воинов отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ и весь мир!» – отметил министр.

«6 декабря – важный день для всего государства и праздник для всей страны! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Вместе к победе!» – написал Резников.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил Украины. 

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