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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26913 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Командувач Повітряних Сил: ЗСУ б’ють ворога на суходолі, у небі, на морі і в тилу

Командувач Повітряних Сил: ЗСУ б’ють ворога на суходолі, у небі, на морі і в тилу

Київ • УНН

 • 830582 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил України. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук привітав українських воїнів, передає УНН.

Цитата

"Вітаю, воїни! ЗСУ – сила! У 2022 році Збройні Сили України героїчно відзначають свою 31 річницю! Б’ють ворога на суходолі, у небі, на морі і в тилу! Сьогодні окупанти програють на полі бою! Доблесть, честь, героїзм, бойовий дух та звитяга українського воїна зламали зуби рашистській орді. Відтак вони почали терор проти мирного населення. Так чинять військові злочинці, яких засуджує увесь цивілізований світ! Повітряні Сили роблять усе можливе і неможливе, аби атаки рашистів не досягали своїх цілей! І будемо робити це й надалі. Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають! Дякую усім захисникам неба за титанічну працю, за героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань!", - написав Олещук.

Він подякував усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім – хто наближає нашу перемогу.

"З Днем Збройних Сил України!", - додав він.

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