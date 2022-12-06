Командувач Повітряних Сил: ЗСУ б’ють ворога на суходолі, у небі, на морі і в тилу

Цитата

"Вітаю, воїни! ЗСУ – сила! У 2022 році Збройні Сили України героїчно відзначають свою 31 річницю! Б’ють ворога на суходолі, у небі, на морі і в тилу! Сьогодні окупанти програють на полі бою! Доблесть, честь, героїзм, бойовий дух та звитяга українського воїна зламали зуби рашистській орді. Відтак вони почали терор проти мирного населення. Так чинять військові злочинці, яких засуджує увесь цивілізований світ! Повітряні Сили роблять усе можливе і неможливе, аби атаки рашистів не досягали своїх цілей! І будемо робити це й надалі. Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають! Дякую усім захисникам неба за титанічну працю, за героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань!", - написав Олещук.

Він подякував усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім – хто наближає нашу перемогу.

"З Днем Збройних Сил України!", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У найнебезпечніші часи пліч-о-пліч із захисниками: Резніков та Залужний подякували волонтерам