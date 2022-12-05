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У найнебезпечніші часи пліч-о-пліч із захисниками: Резніков та Залужний подякували волонтерам

У найнебезпечніші часи пліч-о-пліч із захисниками: Резніков та Залужний подякували волонтерам

Київ • УНН

 • 805923 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали з Міжнародним днем волонтерів та подякували волонтерам за допомогу військовим, передає УНН.

Деталі

«Волонтер - це для України і про Україну. Україна - це взагалі країна волонтерів. На Революцію Гідності вийшли волонтери, які боронили наше право на вибір і свободу, волонтери допомагали у якості медиків, з початком збройної агресії росії у 2014 саме волонтери, які вже стали ветеранами війни, пішли на фронт захищати нашу землю від загарбників, волонтери спільнокоштом допомагають нашій армії…» - написав Резніков у Facebook.

Він зазначив, що з 24 лютого саме волонтери і Сили оборони України зробили те, у що не вірив увесь світ.

«Ви довели, що Україна сильна, незламна. Ви допомогли змінити хід цієї війни. Ви допомогли змінити історію. У найнебезпечніші часи пліч-о-пліч із захисниками – ви на передовій. Тому що теж борці!» - наголосив Резніков.

Міністр назвав волонтерів неймовірними, щиросердечними та небайдужими.

«Не чекаючи нагород і визнання, ви об’єдналися і щодня допомагаєте посилювати наше військо. Сьогодні - кожен Українець є волонтером і своєю невтомною працею наближає перемогу. Люди з великими серцями і неймовірною любов’ю до Батьківщини. Справжні патріоти. Пишаюся та дякую! Зі святом! З Міжнародним днем волонтера!», - написав Резніков.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав волонтерів зі святом.

«Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!», - наголосив Залужний у Telegram.

Він зазначив, що мир на більшій частині держави - це спільна заслуга волонтерів та військових.

«Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!», - наголосив Залужний.

Доповнення

На закупівлі волонтерів для армії з карток за кордоном зняли ліміт.

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