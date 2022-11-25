Народний супутник допоміг: ГУР України провело космічну розвідку об'єктів ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Головне управління розвідки України МО України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських окупантів, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території рашистів та його союзників. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.
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«ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки.
«Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога», - зазначається в повідомленні.
Розвідка повідомляє, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі.
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