Народный спутник помог: ГУР Украины провело космическую разведку объектов врага

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«ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, который передал в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездий и SAR-спутников», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники.

«В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцирь-С1», вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага», - отмечается в сообщении.

Разведка сообщает, что полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью.

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