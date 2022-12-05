В самые опасные времена бок о бок с защитниками: Резников и Залужный поблагодарили волонтеров

Детали

«Волонтер – это для Украины и об Украине. Украина – это вообще страна волонтеров. На Революцию Достоинства вышли волонтеры, защищавшие наше право на выбор и свободу, волонтеры помогали в качестве медиков, с началом вооруженной агрессии россии в 2014 именно волонтеры, которые уже стали ветеранами войны, ушли на фронт защищать нашу землю от захватчиков, волонтеры вместе помогают нашей армии…» – написал Резников в Facebook.

Он отметил, что с 24 февраля именно волонтеры и Силы обороны Украины сделали то, во что не верил весь мир.

«Вы доказали, что Украина сильная, несокрушимая. Вы помогли поменять ход этой войны. Вы помогли поменять историю. В самые опасные времена бок о бок с защитниками – вы на передовой. Потому что тоже борцы!» – подчеркнул Резников.

Министр назвал волонтеров невероятными, душевными и неравнодушными.

«Не дожидаясь наград и признания, вы объединились и ежедневно помогаете усиливать наше войско. Сегодня каждый украинец является волонтером и своим неутомимым трудом приближает победу. Люди с большими сердцами и невероятной любовью к Родине. Настоящие патриоты. Горжусь и благодарю! С праздником! С Международным днем волонтера!», – написал Резников.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил волонтеров с праздником.

«Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная, связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь войску!», - подчеркнул Залужный в Telegram.

Он отметил, что мир на большей части государства – это общая заслуга волонтеров и военных.

«Устойчивость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства – это общая заслуга. И наша Победа тоже будет общей! С Международным Днем волонтера!», - подчеркнул Залужный.

Дополнение

На закупки волонтеров для армии с карточек за границей сняли лимит.