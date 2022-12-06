Командующий Воздушными Силами: ВСУ бьют врага на суше, в небе, на море и в тылу

Цитата

"Поздравляю, воины! ВСУ - сила! В 2022 году Вооруженные Силы Украины героически отмечают свою 31 годовщину! Бьют врага на суше, в небе, на море и в тылу! Сегодня оккупанты проигрывают на поле боя! Доблесть, честь, героизм, боевой дух и победа украинского воина сломали зубы рашистской орде. Поэтому они начали террор против мирного населения. Так поступают военные преступники, которых осуждает весь цивилизованный мир! Воздушные Силы делают все возможное и невозможное, чтобы атаки рашистов не достигали своих целей! И будем делать это и в дальнейшем. Будем защищать украинский народ и весь цивилизованный мир от полного зла. Будем бить оккупантов там, где они этого не ждут! Спасибо всем защитникам неба за титанический труд, за героизм, мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач!", - написал Олещук.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, волонтеров, энергетиков, западных партнеров, всех - кто приближает нашу победу.

"С Днем Вооруженных Сил Украины!", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самые опасные времена бок о бок с защитниками: Резников и Залужный поблагодарили волонтеров