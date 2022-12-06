"Відстоюють правду, а тому й майбутнє України": Зеленський подякував ЗСУ

Цитата

«Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній! З великою повагою – Президент України. Слава ЗСУ! Слава Україні!» - наголосив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил України.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України та наголосив, що українські військові - опора державності.