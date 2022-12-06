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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43007 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Відстоюють правду, а тому й майбутнє України": Зеленський подякував ЗСУ

"Відстоюють правду, а тому й майбутнє України": Зеленський подякував ЗСУ

Київ • УНН

 • 811169 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у День Збройних сил України подякував захисникам та захисницям, які відстоюють правду, а тому й майбутнє України, передає УНН.

Цитата

«Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній! З великою повагою – Президент України. Слава ЗСУ! Слава Україні!» - наголосив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил України. 

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України та наголосив, що українські військові - опора державності.

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