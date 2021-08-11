Софійську площу в Києві другий день поспіль намагаються відмити після скандального дрифту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Після дрифту на спорткарі посеред Софійської площі, який пройшов у вівторок і підняв хвилю обурення в соцмережах, наслідки заїзду другу добу намагаються відмити робочі, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, навколо пам’ятника Богдана Хмельницького з самого ранку в середу, 11 серпня, декілька працівників сфери клінінгу намагаються відмити бруківку, на якій до сих пір видно сліди шин після вчорашнього дрифту.
Наслідки невдалого заїзду видно з висоти пташиного польоту.
Раніше Київська міська прокуратура повідомляла, що, попередньо, екстремальний дрифт на Софійській площі завдав збитків на суму близько 50 тис. гривень.
Контекст
10 серпня вранці в Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтував на великій швидкості серед пішохідної зони.
Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва заявили, що не давали ні дозволу, ні узгодження.
Як заявив в Facebook колишній міністр екології Ігор Шевченко, заїзди влаштувала компанія Red Bull нібито за погодженням з поліцією і керівництвом заповідника.
Пізніше прокуратура вилучила автомобілі на яких влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі у Києві.
Також повідомлялося, що в заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила в своєму акаунті Instagram. Однак відео вже недоступне. Втім, його встигли поширити в інших соцмережах.
Пізніше Альона Альона прокоментувала скандальний дрифт і підкреслила, що це не були зйомки її кліпу.
Увечері 10 серпня компанія Red Bull Україна вибачилася перед жителями Києва і міською владою за відеозйомку на Софійській площі в Києві.