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Це був недогляд і ми глибоко шкодуємо: компанія Red Bull прокоментувала скандальний дрифт на Софіївській площі в Києві

Київ • УНН

 • 34136 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Компанія Red Bull Україна вибачилась перед мешканцями Києва та міською владою за відеозйомку на Софійській площі в Києві, де влаштували дрифт та визнала, що не дотрималися усіх необхідних процедур. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

“Red Bull Україна приносить (просить — ред.) вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софіївській площі. На жаль, сталось так, що ми не дотрималися усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.

Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва заявили, що не давали ані дозволу, ані погодження.

Як заявив у Facebook колишній міністр екології Ігор Шевченко, заїзди влаштувала компанія Red Bull нібито за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника.

Пізніше прокуратура вилучила автомобілі на яких влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві.

Також повідомлялося, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила у своєму акаунті Instagram. Однак наразі відео вже недоступне. Утім, його встигли поширити в інших соцмережах.

Пізніше Альона Альона прокоментувала скандальний дрифт і наголосила, що це не були зйомки її кліпу.

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