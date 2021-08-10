Автомобілі, які дрифтували на Софіївській площі в Києві, вилучили - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура вилучила автомобілі на яких влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі в Києві. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії”, — написала Максимець.
Що було раніше
Повідомлялося, що прокуратура планує вилучити автомобілі на яких дрифтували на Софійській площі. Попередньо екстремальний дрифт завдав збитків на суму близько 50 тис. гривень.
Доповнення
10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.
Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва заявили, що не давали ані дозволу, ані погодження.
Як заявив у Facebook колишній міністр екології Ігор Шевченко, заїзди влаштувала компанія Red Bull нібито за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника.
Також повідомлялося, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила у своєму акаунті Instagram. Однак наразі відео вже недоступне. Утім, його встигли поширити в інших соцмережах.
Пізніше Альона-Альона прокоментувала скандальний дрифт і наголосила, що це не були зйомки її кліпу.