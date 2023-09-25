Софі Лорен потрапила до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. 89-річна зірка італійського кінематографа Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у своєму будинку в Женеві. Про це повідомив ресторан Sophia Loren в Instagram, який кінодіва мала відкрити 26 вересня у місті Барі, передає УНН.
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"З Софі Лорен трапився нещасний випадок... Актрису негайно доправили до лікарні для проведення обстеження, у неї було виявлено кілька переломів стегна", - повідомив представник Sophia Loren Restaurant.
Деталі
Відомо, що Лорен вже перенесла операцію, яка пройшла успішно. Разом із нею знаходяться її сини.
Наступного вівторка в Барі мала відбутися урочиста церемонія присудження Лорен звання почесного громадянина цього південноіталійського міста.
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