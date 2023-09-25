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Софі Лорен потрапила до лікарні

Софі Лорен потрапила до лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. 89-річна зірка італійського кінематографа Софі Лорен потрапила до лікарні після падіння у своєму будинку в Женеві. Про це повідомив ресторан Sophia Loren в Instagram, який кінодіва мала відкрити 26 вересня у місті Барі, передає УНН.

Цитата

"З Софі Лорен трапився нещасний випадок... Актрису негайно доправили до лікарні для проведення обстеження, у неї було виявлено кілька переломів стегна", - повідомив представник Sophia Loren Restaurant.

Деталі

Відомо, що Лорен вже перенесла операцію, яка пройшла успішно. Разом із нею знаходяться її сини.

Наступного вівторка в Барі мала відбутися урочиста церемонія присудження Лорен звання почесного громадянина цього південноіталійського міста.

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