Софи Лорен попала в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. 89-летняя звезда итальянского кинематографа Софи Лорен попала в больницу после падения в своем доме в Женеве. Об этом сообщил ресторан Sophia Loren в Instagram, который кинодива должна была открыть 26 сентября в городе Бари, передает УНН.
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"С Софи Лорен произошел несчастный случай... Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, у нее было обнаружено несколько переломов бедра", - сообщил представитель Sophia Loren Restaurant.
Детали
Известно, что Лорен уже перенесла операцию, которая прошла успешно. Вместе с ней находятся ее сыновья.
В следующий вторник в Бари должна была состояться торжественная церемония присуждения Лорен звания почетного гражданина этого южноитальянского города.
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