Сочевиця в обмін на мандарини: росія вимушено перейшла на бартерну торгівлю з Пакистаном

ukenru
06:19 • 29601 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 76137 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 132507 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 178817 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 138733 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 125549 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122266 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 157877 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76497 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84767 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 67347 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 60282 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 58645 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 58844 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 55304 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 31987 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 178817 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 157877 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 192240 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 526725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 3616 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14106 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40005 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39066 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40894 перегляди
Актуальне
Сочевиця в обмін на мандарини: росія вимушено перейшла на бартерну торгівлю з Пакистаном

Сочевиця в обмін на мандарини: росія вимушено перейшла на бартерну торгівлю з Пакистаном

Київ • УНН

 • 12240 перегляди

Російська компанія підписала угоду про бартерний обмін з пакистанською Meskay + Femtee. Росія експортуватиме нут і сочевицю в обмін на мандарини і рис, уникаючи грошових переказів через західні санкції.

На тлі складнощів з проведенням платежів через західні санкції, російські компанії погодились перейти до бартерної торгівлі. Перші угоди про бартерний обмін на рис та мандарини вже підписали з пакистанською компанією Meskay + Femtee. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як розповіли самі росіяни, компанія  "Астарта-Агротрейдинг" експортуватиме нут в обмін на рис від пакистанської торгової компанії Meskay + Femtee.

У рамках наступного контракту російська сторона поставить 15 000 тонн нуту та 10 000 тонн сочевиці в обмін на 15 000 тонн мандаринів та 10 000 тонн картоплі.

росія і Пакистан відчувають певні труднощі при здійсненні взаємних платежів. Тому дві компанії вирішили запустити механізм бартерної торгівлі

- заявив заступник міністра торгівлі Пакистану Насіра Хаміда.

В росії пояснили, що бартерні торгівельні схеми не використовують грошові перекази та банківські платежі. Це допомагає компаніям уникнути зайвої уваги з боку західних регуляторів, які стежать за дотриманням санкцій.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що восени росія та Китай можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі. Все через західні санкції, які заважають розрахунку валютою. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
kytaiКитай
pakystanПакистан

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85