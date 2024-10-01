Сочевиця в обмін на мандарини: росія вимушено перейшла на бартерну торгівлю з Пакистаном
Київ • УНН
Російська компанія підписала угоду про бартерний обмін з пакистанською Meskay + Femtee. Росія експортуватиме нут і сочевицю в обмін на мандарини і рис, уникаючи грошових переказів через західні санкції.
На тлі складнощів з проведенням платежів через західні санкції, російські компанії погодились перейти до бартерної торгівлі. Перші угоди про бартерний обмін на рис та мандарини вже підписали з пакистанською компанією Meskay + Femtee. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як розповіли самі росіяни, компанія "Астарта-Агротрейдинг" експортуватиме нут в обмін на рис від пакистанської торгової компанії Meskay + Femtee.
У рамках наступного контракту російська сторона поставить 15 000 тонн нуту та 10 000 тонн сочевиці в обмін на 15 000 тонн мандаринів та 10 000 тонн картоплі.
росія і Пакистан відчувають певні труднощі при здійсненні взаємних платежів. Тому дві компанії вирішили запустити механізм бартерної торгівлі
В росії пояснили, що бартерні торгівельні схеми не використовують грошові перекази та банківські платежі. Це допомагає компаніям уникнути зайвої уваги з боку західних регуляторів, які стежать за дотриманням санкцій.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що восени росія та Китай можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі. Все через західні санкції, які заважають розрахунку валютою.