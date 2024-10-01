Чечевица в обмен на мандарины: россия вынужденно перешла на бартерную торговлю с Пакистаном
Киев • УНН
Российская компания подписала соглашение о бартерном обмене с пакистанской Meskay + Femtee. Россия будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис, избегая денежных переводов из-за западных санкций.
На фоне сложностей с проведением платежей из-за западных санкций, российские компании согласились на бартерную торговлю. Первые соглашения о бартере в обмен на рис и мандарины уже подписали с пакистанской компанией Meskay + Femtee. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как рассказали сами россияне, компания "Астарта-Агротрейдинг" будет экспортировать нут в обмен на рис от пакистанской торговой компании Meskay+Femtee.
В рамках следующего контракта российская сторона поставит 15 000 тонн нута и 10 000 тонн чечевицы в обмен на 15 000 тонн мандаринов и 10 000 тонн картофеля.
Россия и Пакистан испытывают определенные трудности при осуществлении взаимных платежей. Поэтому две компании решили запустить механизм бартерной торговли
В россии объяснили, что бартерные торговые схемы не используют денежные переводы и банковские платежи. Это помогает компаниям избежать лишнего внимания со стороны западных регуляторов, которые следят за соблюдением санкций.
Напомним,
Ранее УНН писал, что осенью россия и Китай могут перейти на бартер во взаимной торговле. Все из-за западных санкций, которые мешают расчету валютой.