ЗМІ: Собчак знову зібралася до анексованого Криму через Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній кандидат у президенти Російської Федерації Ксенія Собчак 28 квітня приїде до анексованого Криму для участі в бізнес-тренінгу. Про це повідомляє "Кримінформ" з посиланням на джерело, близьке до організаторів бізнес-конференції, передає УНН.
"Ксенія Собчак підтвердила свою участь в конференції. За планом, 27-28 квітня вона з Москви прилетить до Києва, після цього на автомобілі доїде до Херсона, а звідти відправиться на адмінкордон з Кримом. Є негласні домовленості про те, що українська влада і правоохоронні органи не будуть перешкоджати поїздці Собчак до Криму", - повідомило джерело.
Крім того, відзначено, що інформація про приїзд Собчак в Крим опублікована також на офіційному сайті бізнес-конференції.
Собчак вже збиралася відвідати Крим перед виборами президента РФ. Вона звернулася в посольство України за дозволом на поїздку до Криму. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "політичною шизофренією".
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив опрацювати список кандидата в президенти Ксенії Собчак про звільнення політв'язнів, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
Додамо, у вересні 2015 року в РФ повідомили, що Державна авіаційна служба України поінформувала російські авіакомпанії, які потрапили під українські санкції, про заборону польотів до України з 25 жовтня 2015 року.