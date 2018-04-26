СМИ: Собчак снова собралась в аннексированный Крым через Киев

"Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на админграницу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым", - сообщил источник.

Кроме того, отмечено, что информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции.

Собчак уже собиралась посетить Крым перед выборами президента РФ. Она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "политической шизофренией".

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил проработать список кандидата в президенты Ксении Собчак об освобождении политзаключенных, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.



