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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Собчак зареєстрували кандидатом у президенти Росії

Київ • УНН

 • 13683 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Центрвиборчком Росії розглянув документи телеведучої Ксенії Собчак і дозволив їй брати участь у виборах президента РФ в 2018 році, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Собчак зареєстрували кандидатом у президенти Росії

Повідомляється, що Центрвиборчком розглянув документи Собчак, висунутої кандидатом у президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива", і дав їй дозвіл на відкриття спеціального рахунку для формування виборчого фонду, а також дозволив розпочати офіційну кампанію і збирання підписів на свою підтримку.

Нагадаємо, Собчак запропонувала російському опозиціонеру Олексію Навальному стати її довіреною особою.

Як повідомляв УНН, ЦВК Російської Федерації відмовила Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на виборах президента РФ через непогашену судимість.

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