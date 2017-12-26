Собчак зареєстрували кандидатом у президенти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Центрвиборчком Росії розглянув документи телеведучої Ксенії Собчак і дозволив їй брати участь у виборах президента РФ в 2018 році, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що Центрвиборчком розглянув документи Собчак, висунутої кандидатом у президенти Росії від партії "Громадянська ініціатива", і дав їй дозвіл на відкриття спеціального рахунку для формування виборчого фонду, а також дозволив розпочати офіційну кампанію і збирання підписів на свою підтримку.
Нагадаємо, Собчак запропонувала російському опозиціонеру Олексію Навальному стати її довіреною особою.
Як повідомляв УНН, ЦВК Російської Федерації відмовила Навальному в реєстрації ініціативної групи на підтримку його самовисування на виборах президента РФ через непогашену судимість.