Собчак готова відмовитися від участі у виборах заради Явлінського та Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Ксенія Собчак, яка претендує на участь у президентських виборах Російської Федерації, перебуваючи в Єкатеринбурзі на зустрічі з журналістами і своїми прихильниками, заявила про готовність відмовитися від участі у передвиборній гонці заради Олексія Навального або Григорія Явлінського, якщо ті будуть зареєстровані як кандидати, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Відома теле- і радіоведуча, громадська та політична діячка Ксенія Собчак повідомила про бажання об’єднати опозіцію в Російській Федерації, навіть якщо їй доведеться зняти свою кандидатуру.
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“Коли у людей немає верховного головнокомандувача, їм складніше домовитися, але я сподіваюся, що ми прийдемо до цього. Я хочу з усіма об’єднуватися. Я, наприклад, багато в чому не згодна з Навальним, але у нас з Навальним і Явлінським є загальна мета, яка є точкою об’єднання. У цьому відношенні я готова йти аж до зняття своєї кандидатури”, — сказала Собчак, відповідаючи на запитання одного з присутніх про те, чому досі опозиційний табір не об’єднався.
Разом з тим Собчак уточнила, що готова зняти свою кандидатуру на користь того ж Навального тільки в тому випадку, якщо його зареєструють кандидатом.
Нагадаємо, Ксенія Собчак братиме участь у виборах президента Росії у 2018 році.