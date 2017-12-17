Собчак готова відмовитися від участі у виборах заради Явлінського та Навального

Відома теле- і радіоведуча, громадська та політична діячка Ксенія Собчак повідомила про бажання об’єднати опозіцію в Російській Федерації, навіть якщо їй доведеться зняти свою кандидатуру.

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“Коли у людей немає верховного головнокомандувача, їм складніше домовитися, але я сподіваюся, що ми прийдемо до цього. Я хочу з усіма об’єднуватися. Я, наприклад, багато в чому не згодна з Навальним, але у нас з Навальним і Явлінським є загальна мета, яка є точкою об’єднання. У цьому відношенні я готова йти аж до зняття своєї кандидатури”, — сказала Собчак, відповідаючи на запитання одного з присутніх про те, чому досі опозиційний табір не об’єднався.

Разом з тим Собчак уточнила, що готова зняти свою кандидатуру на користь того ж Навального тільки в тому випадку, якщо його зареєструють кандидатом.

Нагадаємо, Ксенія Собчак братиме участь у виборах президента Росії у 2018 році.