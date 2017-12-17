Собчак готова отказаться от участия в выборах ради Явлинского и Навального

Известная теле- и радиоведущая, общественная и политическая деятельница Ксения Собчак сообщила о желании объединить оппозицию в Российской Федерации, даже если ей придется снять свою кандидатуру.

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“Когда у людей нет верховного главнокомандующего, им сложнее договориться, но я надеюсь, что мы придем к этому. Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры”, — сказала Собчак, отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, почему до сих пор оппозиционный лагерь не объединился.

Вместе с тем Собчак уточнила, что готова снять свою кандидатуру в пользу того же Навального только в том случае, если его зарегистрируют кандидатом.

Напомним, Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в 2018 году.