Собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту на Олімпіаді‑2026

Ексклюзив
16:17 • 3906 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 11021 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 10821 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 18152 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 17238 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15413 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20000 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23254 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17022 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17880 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 16714 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 12291 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 21219 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10651 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 12854 перегляди
Публікації
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 11022 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 12860 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 18154 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 55171 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 70281 перегляди
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 7502 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10654 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 20676 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 33211 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 28332 перегляди
Дипломатка

Собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту на Олімпіаді‑2026

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На Олімпіаді-2026 собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту, не вплинувши на результат. Тварину швидко прибрали, змагання продовжилися, а пес на ім'я "Назгул" став зіркою Ігор.

Собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту на Олімпіаді‑2026

На жіночому командному спринті вільним стилем на Олімпіаді-2026 в Італії трапився незвичайний епізод. Під час кваліфікаційного заїзду на трасу раптово вибіг собака, перетнувши фінішну ділянку прямо перед спортсменками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tik-Tok акаунт Суспільне Спорт.

Деталі

Варто зазначити, що ця весела несподіванка зовсім не вплинула на кінцевий результат та розподіл призових місць. Організатори змогли швидко забрали тварину з траси і змагання продовжилася без затримок. Лижниці фінішували без падінь та контактів, а судді зі свого боку підтвердили правильність місць.

Додамо, що момент із собакою потрапив  у трансляцію  вже встиг стати одним з яскравих епізодів Ігор. До речі, мережею шириться інформація про те, що пес має кличку "Назгул". Він уже має статус зірки на цьогорічній Олімпіаді.

Австрійський стрибун втратив шанс на медаль на Олімпіаді через 4 міліметри на черевиках16.02.26, 17:20 • 3374 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт