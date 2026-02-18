Собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту на Олімпіаді‑2026
Київ • УНН
На Олімпіаді-2026 собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту, не вплинувши на результат. Тварину швидко прибрали, змагання продовжилися, а пес на ім'я "Назгул" став зіркою Ігор.
На жіночому командному спринті вільним стилем на Олімпіаді-2026 в Італії трапився незвичайний епізод. Під час кваліфікаційного заїзду на трасу раптово вибіг собака, перетнувши фінішну ділянку прямо перед спортсменками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tik-Tok акаунт Суспільне Спорт.
Деталі
Варто зазначити, що ця весела несподіванка зовсім не вплинула на кінцевий результат та розподіл призових місць. Організатори змогли швидко забрали тварину з траси і змагання продовжилася без затримок. Лижниці фінішували без падінь та контактів, а судді зі свого боку підтвердили правильність місць.
Додамо, що момент із собакою потрапив у трансляцію вже встиг стати одним з яскравих епізодів Ігор. До речі, мережею шириться інформація про те, що пес має кличку "Назгул". Він уже має статус зірки на цьогорічній Олімпіаді.
